Rien ne va plus au FC Barcelone, humilié par Villarreal

FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Les matches se suivent et se ressemblent pour le FC Barcelone, plombé par une défense incroyablement laxiste. Après avoir cédé deux fois sur la pelouse du Betis Séville (4-2) le week-end dernier, permettant aux Andalous de revenir momentanément de 0-2 à 2-2, après avoir craqué à Bilbao (2-4) mercredi, l'arrière-garde blaugrana a encore souffert le martyr ce samedi, cédant à cinq reprises. L'attaque a permis pendant un moment de croire à une nouvelle remontada, puisqu'elle a permis au FCB de passer de 0-2 à 3-2, mais c'était sans compter plusieurs erreurs défensives qui ont coûté trois buts et autant de points dans les dix dernières minutes !

Fort et Cubarsi, symboles d'une jeunesse talentueuse mais pas encore prête

Xavi a beau jeu de dire que l'avenir du Barça s'annonce brillant vu le nombre de jeunes prometteurs lancés au plus haut niveau, la vérité est qu'ils ne sont pas encore prêts et que cela peut coûter cher. Ce samedi, Hector Fort a été titularisé dans le couloir gauche de la défense, lui qui avait été si bon à Bilbao en remplacement de Baldé. Mais il a pris l'eau et Xavi a été contraint de le sortir à la pause. Pau Cubarsi, lui, est entré à la mi-temps mais il s'est mal aligné sur le troisième but du Sous-Marin Jaune. La jeunesse est certes talentueuse mais elle a besoin d'apprendre. Sauf que le Barça n'a plus de points à perdre. Car chaque contre-performance rapproche un peu plus Xavi de la sortie...

Cette humiliation à domicile, non contente de renvoyer les Blaugranas à dix points du Real Madrid, risque de laisser des traces dans les têtes barcelonaises. L'élimination de la Coupe du Roi avait déjà été un coup rude mais ce 3-5 à domicile est également très violent. Et les deux ont été endurés en trois jours...

‼️ 𝐍𝐎 𝐇𝐀𝐘 𝐏𝐄𝐍𝐀𝐋𝐓𝐈



📺Tras revisar con el VAR... ¡el árbitro indica que no es penalti! Xavi no da crédito a lo que ve...

@FCBarcelona 3 - 3 @VillarrealCF

| 90'

🔗https://t.co/gQR7ZOjodm pic.twitter.com/yZTrsdTsjv — Diario SPORT (@sport) January 27, 2024

