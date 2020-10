FC Barcelone : Koeman reçoit un conseil très risqué pour se mettre Messi dans la poche

Face à Getafe (21h), Ronald Koeman ne compte pas économiser Lionel Messi malgré une trêve internationale à l’autre bout du monde avec l’Argentine. « En principe, on veut mettre la meilleure équipe possible à chaque match. Enchaîner Getafe, Ferencvaros, le Real Madrid et la Juventus ? Il peut le faire. Il joue dans un calendrier comme cela depuis des années. Quand il ne joue pas, il est plus fatigué », a indiqué l’entraîneur du FC Barcelone en conférence de presse.

Messi au repos, une chance pour Fati et Griezmann ?

Rivaldo a pourtant conseillé au nouveau coach du Barça de prendre soin de Messi en lui épargnant des matches « de seconde zone. » « Si Koeman laisse plus au repos Messi, d’autres joueurs comme Ansu Fati ou Antoine Griezmann pourraient plus se mettre en valeur, a récemment expliqué la légende brésilienne au quotidien espagnol AS. Je crois que ce serait une transition parfaite en cas d’absence de Messi. » La stratégie n’a pas l’air bien assimilée par Koeman, puisque la presse catalane du jour annonce un Messi titulaire ce soir.