FC Barcelone - Mercato : une recrue a mis Lionel Messi en furie

Le FC Barcelone s'est qualifié pour les ¼ de finales de la Coupe du Roi en allant s'imposer à Madrid mercredi sur le terrain du Rayo Vallecano (2-1), avec un but de Lionel Messi et un autre de De Jong, alors que le Rayo avait ouvert le score. Mais selon Don Balon, Messi n'a pas aimé le match du Barça et encore moins celui du Portugais Francisco Trincao, remplacé par Ousmane Dembele juste après le but du Rayo.

Trincao dans son viseur

Messi se serait plaint auprès de Ronald Koeman du manque d'altruisme de Trincao, coupable à ses yeux de l'avoir oublié sur une action alors qu'il aurait été en position idéale pour marquer. Acheté 31 M€ à Braga l'été dernier, Trincao (21 ans) réalise des débuts très décevants au Barça où il n'a toujours pas inscrit le moindre but (1 passe décisive) en 16 matches.