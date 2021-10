FC Barcelone : Koeman viré, l'addition est salée pour le Barça

Zapping But! Football Club FC Barcelone : le bilan de Ronald Koeman à la loupe

Ce n'est plus un secret pour personne : les finances du FC Barcelone sont dans un état déplorable. Et ce n'est pas le licenciement de son désormais ancien technicien, Ronald Koeman, qui va arranger les choses. En effet, et selon le très sérieux quotidien espagnol, El Pais, le chèque signé par la direction du club catalan devrait être d'un montant avoisinant les...12 millions d'euros !

Ce qui peut tout de même paraître surprenant, Koeman étant en fin de contrat au mois de juin prochain.

En revanche, et ça c'est encore plus surprenant, le contrat du Batave comprenait une clause qui lui permettait de toucher 6 millions d'euros supplémentaires si il n'était pas prolongé pour une troisième saison. Ce qui, vous l'avez compris, ne sera pas le cas. Résultat, Koeman va rester vivre à Barcelone avec de quoi voir venir...