FC Barcelone : les premières images du maillot 2022-23 ont fuité

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

La saison du FC Barcelone arrive à son terme. Après avoir été éliminé de la Ligue Europa, le club catalan n’a plus rien à jouer et ne pourra pas revenir sur le Real Madrid en championnat. Les dirigeants préparent déjà la saison prochaine et des images du futur maillot des blaugranas ont fuité.

FootyHeadlines dévoile quelques clichés de ce qui sera le maillot domicile du club catalan la saison prochaine. On peut y voir trois couleurs qui dominent, du bleu classique et du rouge, ainsi qu'un bleu marine fort. Un maillot qui rappelle fortement celui de la saison 2003-2004.

Directo de FootyHeadlines las imágenes filtradas del nuevo jersey de local del Barça.



¿Qué tal? pic.twitter.com/Ro6m2EFIfh — Rebaño Blaugrana (@Chiva_Cule) March 15, 2022

Pour résumer La fin de saison du FC Barcelone approche à grands pas. Les premières images du futur maillot des Blaugranas ont fuité. Des clichés qui font penser au maillot porté par les catalans lors de la saison 2003-2004 avec Ronaldinho.

Adam Duarte

Rédacteur