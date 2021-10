FC Barcelone : Xavi entraîneur, ça donne quoi ?

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les chiffres de la saison 2020-2021 d'Antoine Griezmann

Le nom est légendaire, le palmarès également. Lui qui a déjà tout gagné avec le FC Barcelone. On parle ici de l'ancien milieu de terrain, Xavi, icône en Catalogne et qui a décidé, depuis longtemps, d'embrasser une carrière d'entraîneur au Qatar. C'était à l'été 2019 lorsqu'il prenait en main l'équipe d'Al Sadd avec, doux euphémisme, des débuts compliqués, son équipe ne remportant pas le championnat, et affichant de criantes limites dans des compéttions internationales (mondial des clubs, Ligue des Champions asiatique).

Mais depuis, force est de constater que Xavi a retourné son monde. Il est aujourd'hui sur une série de 34 rencontres sans défaites en championnat, et son équipe caracole en tête après avoir déjà remporté le titre l'an dernier. L'ancien milieu de terrain international a également remporté plusieurs trophées nationaux, avec deux Coupes de l'Émir, deux Qatar Cups et une Super Coupe.

Suffisant pour s'imposer en Catalogne ? Rien de moins sûr. Mais il est intéressant de lire les propos d'un joueur qui évolue sous ses ordres et qui connaît pour le loins assez bien le football espagnol, Santi Cazorla. Propos retranscrits par Foot Mercato.

"Il veut le ballon, et les entraînements se basent sur des toros, des séances de possession, du jeu de position... La pure école Barça. Et défendre en ayant le ballon. On joue chaque match comme ça avec impossibilité de renoncer à notre style. Il comprend le football de cette façon, et le met à exécution ainsi. Ce n'est pas le seul, mais avec cette histoire de possession, Xavi, oui, est unique. En sélection, quand on jouait ensemble, on avait déjà cette philosophie. [...] Xavi sent très bien le football et moi j'en profite. Il change le déroulement d'un match en percevant ce qu'il se passe."