FC Barcelone : Xavi revient sur ses propos polémiques et lance un signal fort

Il précise sa pensée sur le Barça en construction

"Avec le staff, nous essayons de nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, comme entraîner les joueurs avec l'exigence maximale chaque jour. A mon staff, il a été dit quand nous étions encore au Qatar et que Laporta nous a appelés qu'il fallait nous préparer car il y avait beaucoup de critiques. Nous sommes tous des Culés jusqu'au bout des ongles et nous connaissons l'exigence du club. Quand je dis que nous sommes en construction, c'est parce qu'il y a des choses à améliorer, avec des joueurs nouveaux, d'autres jeunes. Nous venons de l'Europa League. Mais nous avons l'exigence de gagner. Nous devons être constants pour atteindre nos objectifs. Je ne dis pas nous avons besoin de temps, je dis que nous devons mieux jouer. Il y a un mois et demi, j'ai dit que nous avions fait la moitié du chemin pour avoir un grand Barça. Si nous n'avions pas gagné la Liga et la Supercoupe l'an dernier, je ne serais plus là. Il faut tout le temps gagner ici."

Il pense que son équipe a été meilleure que Gérone

"A l'extérieur, c'est évident qu'il y a des critiques et c'est normal après avoir perdu contre Gérone. A l'intérieur, nous sommes dégoûtés car nous avons perdu alors que nous avons fait beaucoup d'efforts pour gagner. Ça nous a fait comme contre le Real Madrid, nous avons été meilleurs mais nous n'avons pas assez contrôlé les deux surfaces. Il nous a manqué du réalisme. Maintenant, il nous faut réagir car Anvers reste un match important même si nous avons bien fait nos devoirs en Champions League."

Pas sûr que les jeunes jouent contre Anvers

Pourquoi Lewandowski, Araujo et Gündogan sont dans le groupe

"C'est bien que les joueurs soient impliqués. Lewandowski, Araujo et Gündogan font finalement partie du groupe alors que ce n'était pas le plan initial. Mais nous avons justement changé nos plans et c'est bien pour créer une osmose. Nous avons changé les plans en accord avec le président, Deco, les joueurs, le staff... Nous allons rester une nuit à Anvers. Et nous verrons qui jouera demain. Nous sommes certes qualifiés et ç'aurait été un bon moment pour faire jouer les jeunes mais on verra."

Il veut que son équipe soit plus réaliste

"Selon moi, nous avons eu des occasions très claires contre Gérone. Au moins six ou sept. Nous devons apprendre à tuer les matches. Ça nous est déjà arrivé contre le Real. Nous avons trop souvent souffert lors de certaines rencontres que nous aurions pu tuer au préalable. Face à Gérone, on aurait également pu revenir à 3-3. Il faut vraiment que l'on soit meilleurs au niveau du réalisme offensif et défensif."

🔉 Xavi: "The team really wants to react. We want to finish the Champions League group stage playing well."#AntwerpBarça | @ChampionsLeague pic.twitter.com/pigxMkXPfh — FC Barcelona (@FCBarcelona) December 12, 2023

