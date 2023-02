FC Barcelone : Xavi veut décrocher le doublé pour oublier l'Europe

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Ce qu'il attend d'Alméria

"Je ne peux pas me mettre dans la tête de Rubi (l'entraîneur d'Alméria). A l'aller, ils avaient joué avec cinq défenseurs. J'imagine qu'après la défaite à Gérone, ils feront pareil, ils seront très défensifs... Mais nous, nous devons dominer quel que soit le contexte."

L'élimination européenne

"Nous devons penser positivement. Ça ne nous plait pas de perdre. Je crois que nous méritions mieux mais le football est ainsi. L'élimination la plus douloureuse a été celle en Champions League. Maintenant, nous devons nous consacrer à 200% à la Liga et à la Coupe. C'est le chemin pour décrocher des trophées cette saison. Nous devons apprendre de ces parties. Nous ne devons pas être focalisés sur le match de jeudi, même si ce sera un Clasico. Demain, nous avons un match très important et il faut être focalisé dessus."

Remporter la Liga sauverait la saison

"Ce serait une très bonne saison, oui. Il faut toujours être champion pour dire que qu'une saison est grande. Nous avons l'espoir de remporter des trophées. La Liga, la Coupe du Roi, la Supercoupe déjà remportée... Ce serait une grande saison !"

Dembélé va mieux

"Il va très bien. Il est avec les joueurs sur le chemin de la guérison. Hier, je l'ai vu s'entraîner. Il n'est pas encore à 100% mais il est sur le point de revenir. Nous sommes attentifs à ses sensations et ce sont elles qui détermineront son retour, nous ne voulons pas forcer."