FC Barcelone : 2 Ligas gagnées en 2 mois pour faire la nique au Real Madrid ?

Depuis son succès sur le Real Madrid (2-1) au Camp Nou il y a deux dimanches, le FC Barcelone est quasiment certain de remporter la Liga. Il compte douze points d'avance à autant de journées de la fin et ne montre aucun signe d'effondrement. S'il est sacré, ce sera son 27e titre de champion d'Espagne. Il reviendrait alors à huit longueurs du Real Madrid. Mais peut-être qu'une décision prise la semaine passée par la Fédération pourrait lui permettre de compter prochainement 28 Ligas et de réduire encore l'écart avec les Merengue !

Cette décision, c'est la reconnaissance des victoires du Deportivo La Corogne et de Levante en Coupe, respectivement en 1912 et 1937. Pour le premier, rien à dire, c'était une compétition parallèle à la Coupe du Roi (que le Barça avait d'ailleurs gagné cette année-là). Mais c'est la brèche créée pour le second qui intéresse les Blaugranas. Car en 1937, ils ont gagné la Liga ! Seulement, les titres de cette saison-là n'ont jamais été reconnu car on était alors en pleine guerre civile espagnole et seules les clubs catalans, valancians et de Murcie avaient joué. Tous les autres, notamment ceux de Madrid, étaient occupés à résister au coup d'Etat de Franco. Le Barça estime que si Levante a eu droit à la reconnaissance de sa victoire en Coupe, lui mérite un traitement équivalent pour la Liga. La réponse de la Fédération devrait intervenir prochainement...