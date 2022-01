FC Barcelone : à Alaves, les Blaugrana ont confirmé leurs limites du moment... mais pris trois points précieux

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Quatre jours après la déception de l'élimination de la Coupe du Roi à Bilbao (2-3 a.p.), dernière chance de décrocher un trophée cette saison, on attendait un FC Barcelone plus tranchant sur la pelouse d'Alaves. Mais les forces laissées sur la pelouse grasses de San Mames pendant 120 minutes ont visiblement pesé sur les jambes catalanes. Peu de jeu, quasiment pas d'occasions : c'était morne plaine, ce soir, dans le camp blaugrana ! Heureusement, un éclair dans la grisaille a vu Jordi Alba servir Ferran Torres dans la profondeur, l'attaquant remettant pour Frenkie De Jong, qui n'a eu qu'à pousser le ballon dans les filets.

Avec ces trois points, le Barça est 5e, à seulement une longueur de la 4e place (Atlético), synonyme de Champions League. Avec Xavi, il n'a perdu qu'un seul de ses neuf matches de Liga et en a désormais remporté cinq. Néanmoins, au milieu de ce joli tableau, on relèvera le manque de créativité de cette équipe, symbolisé ce soir par un milieu de terrain inoffensif au possible, malgré Pedri ou Frenkie De Jong. Devant, ça a également été le désert jusqu'à la 87e. Quand il n'est pas bien servi, Luuk De Jong ne sert pas à grand-chose. Ferran Torres doit encore se fondre dans le collectif alors que le jeune Abdé est trop inconstants. Dommage que Xavi n'ait pas plus confiance en Memphis Depay car avec le Néerlandais, la partie aurait pu être un peu plus gaie...

