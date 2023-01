FC Barcelone : à la pause, les Blaugranas dominent la Sociedad mais...

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

On s'attendait à un match un peu plus équilibré entre le FC Barcelone et la Real Sociedad, dans ce quart de finale de la Coupe du Roi. Ça n'a pas été le cas lors des 45 premières minutes et ça ne risque pas de s'arranger puisque les Basques jouent à dix depuis la 40e minute après l'expulsion de Brais Mendez pour un deuxième carton jaune. Une expulsion logique car lui comme son équipe multipliaient les grosses fautes depuis quelques minutes.

Ce jeu dur s'explique par le fait que le Barça a outrageusement dominé les débats lors de ces 45 premières minutes. Robert Lewandowski a trouvé le chemin des filets à la 11e minute mais Frenkie De Jong, en position de hors-jeu, a légèrement touché le ballon sur sa frappe. Le même De Jong a expédié à côté une passe millimétrée d'Ousmane Dembélé, bien en jambes dans ce match. Les Blaugranas en général ont réalisé une grosse première période.