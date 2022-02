FC Barcelone : Adama Traoré fait passer des messages forts à Xavi

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les chiffres de la saison 2020-2021 d'Antoine Griezmann

Six ans et demi après son départ, Adama Traoré a fait son retour ce samedi au FC Barcelone où il s'est engagé jusqu'à la fin de la saison sous la forme d'un prêt avec une option d'achat estimée à 30 millions d'euros. Au micro de Barça TV, l'ailier droit espagnol a envoyé plusieurs messages forts à son entraîneur, Xavi.

"La chose la plus importante est de parler à l'entraîneur, de voir ce qu'il attend de moi et à partir de là, je me donnerai à 100%. (…) Mon objectif est de grandir jour après jour en tant que joueur et d'apprendre jour après jour, c'est la chose la plus importante. Je l'ai toujours dit : un jour sans apprendre pour Adama est un jour perdu, maintenant c’est auprès d'un grand entraîneur qui a gagné beaucoup de choses, une légende au club. (…) J’apprécie la confiance et j'espère la rendre sur le terrain."