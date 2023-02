FC Barcelone : affaire Negreira... Tebas évoque un chantage, Laporta ouvre une enquête

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Hier, le patron du foot espagnol Javier Tebas a tenu une une conférence de presse sur l'affaire Negreira, dans laquelle le FC Barcelone est accusé d'avoir versé près de 7 M€ à l'ancien responsable des arbitres, entre les années 2001 et 2018. « Il se pourrait que le Barça ait été victime d'un escroc. Mais cela devra faire l'objet d'une enquête. J'ai écrit un livre sur le monde du trucage sportif et j'ai tout vu, comme des gens payés par deux clubs dire que ceux-ci essayaient d'acheter un arbitre. Il faudrait clarifier cela ».

Plus victime que coupable, le Barça ? Tebas a ajouté : « Je ne sais pas si les résultats des matches ont été directement affectés. Mais pour l'image de LaLiga, cela ne me plaît pas. LaLiga ne peut pas rester passive face aux indices que nous avons dans la presse. L'enquête doit aller au bout car tout cela est en train de faire beaucoup de mal au football espagnol ». Le Barça est forcément le premier impacté et selon Marca, ce samedi, Joan Laporta a décidé d'ouvrir une enquête, confiée à une société privée, afin de ne pas rester les bras croisés. Et de prouver que le club catalan a bel et bien été victime d'un chantage ? A suivre...

