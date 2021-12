FC Barcelone : Agüero explique sa retraite, Haaland pose une condition à sa venue

Zapping But! Football Club Ronaldo - Messi : le duel en chiffres

Sergio Agüero vient d’annoncer officiellement la fin de sa carrière. Victime de problèmes respiratoires ces dernières semaines, l’attaquant argentin a choisi la prudence et préfère se retirer avant d’aggraver son cas. Arrivé en larmes en compagnie de Joan Laporta, Josep Guardiola n’étant pas loin, le buteur de 33 ans a craqué sous le poids de l’émotion. « Cette conférence est pour vous communiquer que nous avons décidé de quitter le monde du football, a-t-il affirmé. C'est un moment très dur, c'est la pire décision que j'ai prise dans ma vie. C'est une question de santé, c'est la meilleure décision pour moi. J'étais entre bonnes mains des médecins, ils ont fait leur possible. Ils m'ont dit que le mieux pour moi était d'arrêter. J'ai pris la décision il y a une semaine. »

« El Kun » est ensuite revenu sur sa carrière, qui l’a mené de l’Atlético Madrid à Manchester City puis au FC Barcelone. « J'ai fait tout mon possible, j'avais de l'espoir. Les deux premières semaines, c'était compliqué. Les premiers tests effectués à l'hôpital m'ont dit directement que je pouvais peut-être continuer à jouer mais ça serait compliqué. Ensuite, on a compris que ce n'était pas possible... Je n’ai que de la fierté pour ma carrière, j'ai toujours rêvé de jouer au football, de tenir un ballon. Mon rêve était de jouer en première division, je n'avais jamais pensé arriver en Europe, a-t-il poursuivi. Je suis arrivé dans le meilleur club du monde mais les choses n'arrivent pas pour rien. Je m'en vais la tête haute, très heureux. Je ne sais pas ce que je vais faire ensuite, je sais que beaucoup de gens m'aiment. Merci d'être venus. »

Au-delà de cette annonce poignante, Sport fait savoir qu’Erling Haaland aurait posé une condition à une éventuelle venue au FC Barcelone : que le club entraîné par Xavi joue la Ligue des champions la saison prochaine, avec un effectif renforcé afin de bien figurer sur tous les tableaux.

🚨 ÚLTIMA HORA



🔵🔴 El Kun Agüero (@aguerosergiokun) anuncia su retirada del fútbol profesional por sus problemas cardiacos



📺 Sigue en DIRECTO la rueda de prensa en el #Canal24Horas: https://t.co/TlXKoXKgx6 pic.twitter.com/lxA9DGBnVD — RTVE Deportes (@deportes_rtve) December 15, 2021