FC Barcelone : Alves essuie un revers judiciaire, son avocate hallucine

Les jours passent et Daniel Alves reste en prison. Accusé du viol d'une femme en boîte de nuit le 30 décembre, le Brésilien avait déposé un recours afin de pouvoir être assigné à résidence dans l'attente du procès. Mais la justice espagnole a estimé que le risque était trop grand que l'ancien latéral du FC Barcelone profite de son argent pour quitter le territoire et ne plus jamais revenir en Espagne. Alves va donc continuer de dormir derrière les barreaux.

Une décision qui a fait halluciner l'avocate du joueur, Cristobal Martell : "C'est une décision asymétrique puisqu'elle utilise comme preuves les relevés d'accusations proposés par le rapport de police et, d'autre part, ignore les éléments proposés par la défense". Marca, qui relaie l'information, assure néanmoins qu'il reste deux façons pour Alves et son avocate de demander une sortie immédiate de prison. Des recours qu'ils compteraient bien utiliser.

