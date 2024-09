FC Barcelone : annonce forte et folle ambition pour Lamine Yamal

Dix-sept ans, seulement, et déjà considéré comme un grand du football. Au sein d'un club mythique, le FC Barcelone, et auréolé d'un premier titre avec la Roja il y a quelques semaines : l'Euro 2024. On ne sait quel avenir attend Lamine Yamal, mais on doute fort qu'il ne soit pas brillant.

"Laisser un héritage"

Seule certitude, la pépite catalane ne masque plus ses ambitions. Il veut ainsi tout gagner comme il l'a clairement affirmé dans un entretien accordé à nos confrères de France Football.

"Pour moi, le plus important, c'est de laisser un héritage. De faire carrière et à la fin d'être comparé à Lionel Messi. Si vous êtes comparés au meilleur joueur de l'histoire, c'est que vous faites bien les choses. Je veux marquer le foot de mon empreinte ! Je suis ravi de battre des records. J’ai vécu une année incroyable avec le Barça, et ces nominations ne sont que le début."

C'est dit.