FC Barcelone : Antoine Griezmann, pourquoi il y a vraiment urgence

Le propos est récurrent. Et, problème, il remonte désormais à plus d'un an, lorsque Antoine Griezmann, à peine arrivé au FC Barcelone, montrait (déjà) des signes de non-adaptation au sein du Barça. Triste évidence, le problème ne s'est guère résolu. Le Français ne convainc personne en Catalogne et il faut au joueur certains matches avec l'équipe de France pour retrouver le sourire.

L'arrivée de Ronald Koeman, sur le banc du Barça, n'a pas changé la donne. Le départ de Luis Suarez non plus. Car au-delà de la dernière défaite des coéquipiers de Lionel Messi, sur le terrain de Getafe..., ce sont les stats personnelles de Griezmann qui font trois dans le dos. L'occasion pour Opta Jean de les remettre au goût du jour et de comparer avec le Griezmann du passé. Ce dernier aura, toutefois, l'occasion de se mettre en évidence ce soir, en Ligue des Champions, face aux Hongrois de Ferencvaros.