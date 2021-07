FC Barcelone : Antonella Roccuzzo dévoile des images intimes d’elle et Lionel Messi

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les chiffres de la saison 2020-2021 d'Antoine Griezmann

Entre Wanda Nara et Antonella Roccuzzo, les deux plus célèbres wags de la planète, c’est le jour et la nuit. Quand l’épouse de Mauro Icardi ne peut s’empêcher de montrer sa poitrine sur chaque cliché posté sur Instagram, celle de Lionel Messi fait preuve de beaucoup plus de classe.

Pour preuve, hier mercredi 30 juin, madame Messi a fêté en grandes pompes le quatrième anniversaire de leur union civile et religieuse. Pour l’occasion, sachant que son champion de mari est actuellement au Brésil pour disputer la Copa América, elle s’est fendue d’une magnifique vidéo dans laquelle on voit des images plutôt intimes, notamment du fameux jour où ils se sont dits oui. Classe. Et promis, demain, on remontre un cliché de Wanda Nara !

🔟 El tierno video que compartió Anto Roccuzzo en el cuarto aniversario de su casamiento con Leo pic.twitter.com/7ahFiLqJv2 — Diario Olé (@DiarioOle) June 30, 2021