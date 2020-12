FC Barcelone : Antonella Rocuzzo cherche un nid pour Lionel Messi… à Manchester !

Plus ça va, plus Lionel Messi s'éloigne du FC Barcelone. Le changement de direction annoncé par les élections présidentielles de janvier auraient pourtant pu inciter l'Argentin à revoir sa position. Mais non : Manchester City lui propose un contrat très longue durée, un projet sportif plus solide et vient de prolonger Pep Guardiola. Selon toute vraisemblance, donc, La Pulga évoluera en Premier League la saison prochaine.

Et cela a forcément un impact sur la famille Messi. Celle-ci est pourtant très attachée à la Catalogne, où elle vit depuis vingt ans. Mais Lionel ayant pris sa décision, sa femme, Antonella Rocuzzo, a pris les choses en mains. Selon le média espagnol Diario Gol, elle aurait pris des renseignements sur Manchester pour y dénicher le prochain nid et aurait même déjà délimité une zone de recherche. Elle concentrerait sa quête sur le "triangle d'or" de la banlieue de Manchester, où vivent la majeure partie des joueurs de City et United ainsi que les grandes fortunes de la ville. Les Messi devraient vivre à compter de juin à Wilmslow, Alderley Edge ou Prestbury. A condition, bien sûr, que le sextuple Ballon d'Or ne change pas d'avis d'ici là…