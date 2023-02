FC Barcelone : après Dembélé, Xavi privé de son meilleur joueur contre le Real Madrid ?

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Coup dur pour le FC Barcelone. Titulaire contre Manchester United hier au Camp Nou en 16es de finale aller de la Ligue Europa (2-2), le Pedri a dû sortir sur blessure en première période et inquiète désormais.

« Les tests de ce matin ont confirmé que Pedri s’était blessé à l’ischio-jambier droit. Le joueur ne sera pas disponible pour la sélection jusqu’à ce qu’il récupère », a précisé le Barça dans un communiqué peu rassurant.

Et pour cause : d’après la Cadena COPE, Pedri sera absent entre 3 et 4 semaines à cause d’une lésion à l’arrière de la cuisse, ce qui lui ferait manquer au moins 5 matchs, dont la demi-finale de Coupe du Roi contre le Real Madrid. Le jeune prodige espagnol pourrait faire son retour contre Bilbao (12 mars) ou… le Real (19 mars, en Liga).