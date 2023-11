FC Barcelone : après Felix, fortes tensions entre Xavi et Lewandowski ?

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

On va finir par se dire que Xavi a ramené plus de mauvaises nouvelles que de points du déplacement sur la pelouse de la Real Sociedad (1-0) samedi soir ! Un succès important car survenu chez un ambitieux de la Liga, une semaine après la défaite à domicile dans le Clasico (1-2). Mais en Pays basque, l'entraîneur du FC Barcelone a vu Joao Félix exprimer ouvertement sa frustration à son remplacement après l'heure de jeu, alors que le score était de 0-0. Une frustration qui doit autant au scénario de la partie qu'à la perte d'efficacité du Portugais ces derniers temps.

Ils n'ont pas échangé un regard à la sortie du stade

Selon El Chiringuito, ça n'aurait pas été le seul incident impliquant un Blaugrana et son entraîneur. Une image de la sortie des Barcelonais de la Reale Arena montre Xavi et Robert Lewandowski en train de se croiser sans échanger un regard. Le signe d'un malaise ? L'émission rappelle que le Polonais est plus isolé cette saison à la pointe de l'attaque et qu'il sort des matches régulièrement frustrés. Les supporters barcelonais, eux, soulignent qu'El Chiringuito penche plutôt du côté du Real et qu'après le nul des Merengue contre le Rayo Vallecano (0-0), il fallait trouver quelque chose de négatif à dire sur le Barça...

😳 ¿TENSIÓN en BARCELONA?



XAVI y LEWANDOWSKI ni se miraron tras el partido en SAN SEBASTIÁN #ChiringuitoBarcelona. pic.twitter.com/jTCDx0xlGn — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) November 6, 2023

