FC Barcelone : après le chaos, 3 joueurs du Barça pris à partie dans le tunnel des vestiaires !

FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Soirée lunaire hier à Barcelone : pour fêter le 27e titre de champion de son histoire, le Barça a été obligé de se cacher ! Au coup de sifflet final, les ultras de l’Espanyol se sont en effet introduits sur la pelouse pour en découdre et ont contraint les joueurs blaugrana à courir pour se réfugier dans le vestiaire des visiteurs. Si l’Espanyol a d’ores et déjà condamné ses actes, As nous apprend que les forces de l’ordre catalanes ont dû intervenir en plein chaos. Les tensions se sont alors focalisées devant le tunnel des vestiaires, où les Mossos d’Esquadra se sont massés pour sécuriser la zone, où barres de fer et chaises ont volé !