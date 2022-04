FC Barcelone : après Mingueza, un nouveau joueur du Barça positif au Covid-19

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Après Oscar Mingueza, c'est Martin Braithwaite qui a contracté le virus du Covid-19 au sein de l'effectif du FC Barcelone. "Martin Braithwaite a été testé positif au Covid-19. Le joueur est en bonne santé", a annoncé ce vendredi le club blaugrana sur ses réseaux sociaux. L'attaquant danois est donc forfait pour la réception ce dimanche de Majorque, à l'occasion de la 35e journée de Liga.

LATEST NEWS | Martin Braithwaite has tested positive for Covid-19. The player is in good health. pic.twitter.com/ZuHIb23rDt