FC Barcelone : après Pampelune, Xavi craque et s'attaque à ses sénateurs !

Plutôt verni sur son second but, entaché d'une grosse faute de main de Sergio Busquets dans sa surface au départ de l'action, le FC Barcelone a concédé un nul logique face à l'Osasuna Pampelune (2-2) cet après-midi après une égalisation tardive des locaux (86e). Ce scénario, quatre jours après la gifle reçue à Munich (0-3) synonyme d'élimination de la Champions League, n'a pas du tout plu à Xavi. En conférence de presse, l'entraîneur blaugrana a mis un taquet à ses tauliers au moment d'évoquer la prestation de ses jeunes…

"Abde a été extraordinaire, Gavi et Nico aussi. Les jeunes maintiennent l'équipe, c'est eux qui font la différence et ça, c'est difficile à digérer. Ils ont 17-18-19 ans et portent l’équipe. Ce n’est pas à eux de le faire." Effectivement, c'est aux tauliers. Mais tous sont dans le dur actuellement. Vu son intransigeance, Xavi pourrait en mettre quelques-uns sur le banc afin qu'ils reprennent des forces…

