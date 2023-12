FC Barcelone - Atlético : Joao Felix se lâche et vide totalement son sac !

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Prêté par l’Atlético Madrid au FC Barcelone, Joao Felix a fait un sacré pied de nez aux Colchoneros et à Diego Simeone, le coach qui ne croyait plus en lui, en marquant le seul but du choc de la 15ème journée de Liga ce dimanche.

Après la rencontre, le Portugais avait des choses à dire. D’abord qu’il n’était pas en froid avec ses anciens coéquipiers : « Je n'ai rien contre les joueurs de l'Atleti, je m'entends bien avec quasiment tout le monde. J'espère que tout ira bien pour eux, excepté contre nous ».

« Ma célébration ? C’était spontané »

Pour autant, que ce soit au niveau de son avenir ou de la manière dont il a vécu le dernier Mercato depuis le banc des Colchoneros, l’ancien joueur du Benfica en a encore gros sur la patate : « Chaque semaine, les gens parlent de moi. Je suis toujours un sujet. Je suis silencieux. Je ne regarde pas ce qu'ils disent. Ici, je travaille pour devenir un meilleur joueur. Grâce à l'aide du club et de mes coéquipiers qui m'ont si bien accueilli (…) Ma célébration ? C'était spontané. C'était comme un soulagement pour tout ce que nous avons vécu cet été ».

