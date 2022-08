FC Barcelone : Aubameyang préfère faire l'apologie du Real Madrid plutôt que de trahir Arsenal

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Est-ce parce qu'il est invité par ses dirigeants à accepter l'offre de Chelsea ? Ou parce qu'il n'a passé que huit mois en Catalogne et n'a pas encore eu le temps de s'imprégner du contexte ambiant ? Quoi qu'il en soit, Pierre-Emerick Aubameyang reste visiblement plus attaché à Arsenal, où il a passé trois années et demi, qu'au FC Barcelone, où il a débarqué en janvier.

La preuve ? Confronté à un choix cornélien par la chaîne ESPN, le Gabonais a dû choisir entre le Real Madrid et Tottenham. Et il a donc opté pour les Merengue. Idem, quand il a été invité à opter pour Karim Benzema ou Harry Kane, il a désigné le nouveau capitaine de la Maison Blanche. Certes, il a hésité. Mais dans les deux cas, il a préféré froisser les supporters de son club actuel plutôt que ceux de son ex. Drôle de choix...