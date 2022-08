FC Barcelone : Aubameyang sort du silence après son agression

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Depuis lundi, il est beaucoup question du violent cambriolage dont a été victime Pierre-Emerick Aubameyang et sa famille. Le Gabonais aurait été blessé à la mâchoire par les voleurs, ce qui serait de nature à remettre en cause son transfert à Chelsea. Jusqu'à présent, il était resté muet sur cet incident mais, ce mercredi, il a décidé de publier un communiqué sur les réseaux sociaux pour remercier ses fans pour leur soutien mais également pour rassurer sur son état de santé.

"Salut les gars, merci beaucoup pour tous vos messages. Dans la nuit de dimanche, des lâches violents sont entrés dans notre maison, menaçant ma famille et mes enfants, juste pour voler quelques affaires. Ils m'ont blessé à la mâchoire mais je serai rétabli d'ici peu et grâce à dieu, personne d'autre n'a été blessé physiquement. Le sentiment de ne plus être en sécurité chez soi est terrible à comprendre et à décrire, mais notre famille surmontera ça et restera plus soudée que jamais. Merci pour votre soutien, ça compte beaucoup nous."