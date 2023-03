FC Barcelone : avant Bilbao, Xavi fait des annonces sur le mercato, Lewandowski et Laporta

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Le retour de Robert Lewandowski

« Lewandowski va bien. Il s'est entraîné normalement depuis jeudi et il se sent très bien. Il veut jouer. C'est un joueur différentiel qui est un atout vital pour nous, surtout dans un match comme celui de demain. C’est un exemple d'implication et d'engagement. Il veut toujours jouer. Il est différent et a changé la mentalité de l'équipe. Cela nous a fait du bien qu'il soit venu. C'est une décharge vitale. Nous avons gagné des matchs sans Lewandowski, mais il nous manque définitivement. Offensivement on est plus fort avec lui. »

L’affaire Negreira ne perturbe pas le Barça

« Nous n'allons pas jouer avec le frein à main même s'il y a des joueurs qui sont proches de la suspension. Le match est aussi ou plus important que le Clásico. L’absence d’Araujo est une perte très importante. Surtout à San Mames, avec une telle intensité, une pression élevée, des centres sur l'aile. Il va nous manquer mais nous avons suffisamment d'alternatives pour que cela ne se remarque pas. » L’affaire Negreira ? J'ai fait la même chose que la semaine dernière. Analyser l'adversaire, parler aux joueurs et préparer le match. Je me concentre sur le sport rien de plus. »

Xavi parle de Laporta et du mercato à venir

« Devenir le Ferguson de Barcelone ? Je vois cela comme difficile, mais j'espère. Je suis très reconnaissant au président pour ses paroles. Je parle souvent avec le président. Nous parlons aussi de planification et même si c'est bientôt nous essaierons de nous renforcer cet été. Les positions qu'il dit un arrière latéral, un défenseur central et un attaquant sont celles que nous priorisons. »