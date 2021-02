FC Barcelone : avant le PSG, Messi pourrait battre un nouveau record

Zapping But! Football Club FC Barcelone : le bilan de Ronald Koeman à la loupe

Le calendrier continue d'être infernal pour les grandes équipes, contraintes de jouer deux fois par semaine depuis le début de la saison pour rattraper le retard occasionné par la pandémie de Covid-19. Ainsi, le FC Barcelone jouera demain à Séville sa demi-finale aller de Coupe du Roi puis accueillera Alavés samedi avant de croiser le fer avec le PSG au Camp Nou mardi prochain en 8es de finale de la Champions League. A priori, Lionel Messi, remplaçant contre le Betis le week-end dernier, devrait être titulaire demain puis face à Paris et démarrer sur le banc contre les Basques. Ce qui pourrait lui offrir un nouveau record…

A un but du record de Salinas

Face au Betis (3-2) samedi dernier, le sextuple Ballon d'Or est entré en jeu à la 56e minute et a mis moins de 60 seconds pour égaliser. Il s'agissait là de son 27e but inscrit en sortie de banc depuis le début de sa carrière professionnelle au Barça. Il n'est plus qu'à une longueur du recordman de la Liga, Julio Salinas, Blaugrana lui aussi dans les années 80-90.

Interrogé par El Mundo Deportivo sur la possible perte de son record, Salinas, qui est désormais chroniqueur pour le journal catalan, a expliqué : "Ce serait un honneur que ce record me quitte pour Leo. Et si en plus il pouvait me dédicacer le maillot qu'il portera ce jour-là, ce serait la cerise sur le gâteau". Un événement qui a donc des chances de se produire dès samedi, pour peu qu'Alavès fasse comme le Betis et contrarie l'équipe de Ronald Koeman pendant une heure. L'entraîneur hollandais n'aurait alors d'autre choix que de lancer son astre dans la bagarre. Pour un nouveau record dans la poche avant la réception d'un PSG qui lui fait une cour assidue ?