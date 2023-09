FC Barcelone : avec un Joao Félix à ce niveau, les Blaugranas peuvent rêver en grand

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Deux titularisations de Joao Félix au FC Barcelone, deux cartons, deux récitals du Portugais. Comme samedi dernier face au Betis Séville (5-0), l'attaquant prêté par l'Atlético Madrid a frappé fort contre l'Antwerp (5-0). Il a même frappé encore plus fort. Car il n'avait marqué qu'un but face aux Andalous alors que ce soir, il a non seulement trouvé le chemin des filets à deux reprises mais il a en plus délivré une magnifique passe décisive sur le deuxième but, d'un centre brossé au second poteau pour Robert Lewandowski.

Il a retrouvé son niveau du Benfica

Bien sûr, il est trop tôt pour tirer des enseignements sur les possibilités de ce Barça, tant le Betis comme l'Antwerp ont été faibles. Mais avec un Joao Félix à ce niveau, Xavi et ses hommes peuvent rêver en grand. Rêver à la conquête d'une nouvelle Liga, au nez et à la barbe du Real Madrid, mais aussi d'un joli parcours en Champions League. Félix a retrouvé son niveau de 2018-19, quand il avait mené le Benfica au titre de champion du Portugal alors qu'il était à peine majeur. Virevoltant, toujours bien placé, déjà en phase avec ses coéquipiers, juste dans le dernier geste, il a étalé toute sa palette créative ce soir. Et ce n'était que son troisième match sous le maillot du FCB. Quand les automatismes seront totalement au point avec ses partenaires, ça va faire très mal !

THE WAY JOAO FELIX CELEBRATING THE GAVI GOAL IM JUMPING OFF THE BRIDGE RN BYE pic.twitter.com/3Ef2tshpLT — pina (@typicalpina) September 19, 2023

