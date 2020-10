FC Barcelone : Bartomeu ne veut pas démissionner et fait une annonce sur l'avenir de Messi

Alors que les médias espagnols s'étaient emballés hier soir en annonçant la possible démission de Josep Bartomeu aujourd'hui, rien ne bouge au FC Barcelone. Le président du Barça a affirmé que la direction du club avait étudié la possibilité d'organiser un référendum pour valider ou non sa continuité les 15 et 16 novembre prochains, mais la Generalitat de Catalogne, instance qui gère l'autonomie de la région, aurait refusé pour raisons sanitaires.

« J'espère qu'il prendra sa retraite au Camp Nou »

Par ailleurs, Bartomeu s'est prononcé sur l'avenir de Lionel Messi. « Leo Messi avait un contrat en vigueur lorsque la clause libératoire a expiré et l'idée était d'activer le projet autour de lui, a-t-il assuré. On a accusé de vouloir forcer son transfert pour équilibrer les comptes. Je comprends Leo. Nous étions en colère parce que nous voulions de meilleurs résultats. Cela veut dire qu'il y a de l'ambition. »

Et à lui d'ajouter : « Il y avait une clause avec la date limite du 10 juin pour que Leo puisse quitter le club unilatéralement. Mais il continue en tant que joueur du FC Barcelone et j'espère que ce sera encore le cas pendant de nombreuses années. Et qu'il prendra sa retraite au Camp Nou ».