FC Barcelone : Bartomeu sort du silence après les graves accusations contre Messi

Le Barçagate n'en finit plus de faire des vagues. Hier, un média espagnol a dévoilé des échanges de messages entre l'ancien président du club, Josep Maria Bartomeu, et l'un de ses dirigeants, qui lui demandait d'être moins gentil avec Lionel Messi, traité de "sale rat". La course aux augmentations menée par l'ex-direction a conduit le club au bord de la banqueroute et l'Argentin était accusé de tous les maux. Parce qu'il avait un contrat énorme (plus de 550 M€ payés sur les dernières années) et parce qu'il imposait les prolongations de ses amis Suarez et Alba.

Face à tant d'accusations, Bartomeu est sorti du silence ce vendredi via un communiqué : "Par rapport aux commentaires sur Lionel Messi qui, je le rappelle, se basent sur des messages réalisés dans la sphère privée, ils s'inscrivent dans le cadre de la liberté d'expression individuelle de chacun, même s'il peut y avoir des opinions différentes. En ce sens, je répère ce que j'ai dit publiquement en différentes occasions : laisser partir Lionel Messi, le meilleur joueur de l'histoire du football, a constitué une erreur historique". Bref, c'est la faute des autres, pas la sienne !