FC Barcelone - Bayern Munich (0-3) : un Messi vous manque et tout est dépeuplé

Zapping But! Football Club FC Barcelone : le bilan chiffré de Lionel Messi en Catalogne

La dernière fois que le FC Barcelone avait croisé la route du Bayern Munich, c’était en quarts de finale de la Champions League, le 14 août 2000. Luis Suarez, Antoine Griezmann et surtout Lionel Messi étaient sur le terrain et ça n’avait pas empêché les Bavarois de broyer les Catalans (2-8). Seulement, à l’époque, le Bayern était inarrêtable, en route vers le sacre continental. Les Blaugrana, eux, étaient déjà à la dérive. A l’époque, c’est parce que l’entraîneur, Quique Sétien, n’avait pas les épaules pour un tel poste alors que Josep Maria Bartomeu menait le club droit dans le mur.

Aujourd’hui, c’est parce que Messi n’est plus là. Ce soir, il s’agissait du premier gros match disputé par le Barça depuis le départ très douloureux de l’Argentin. On voulait voir ce que cette équipe avait dans le ventre en l’absence de sa méga star, on n’a pas été déçu. Enfin si, si on est supporter barcelonais. Car les hommes de Ronald Koeman ont été dominés de la tête et des épaules par un Bayern qui n’a même pas semblé être au top. Thomas Müller a ouvert le score sur un tir contre à la 33e, Robert Lewandowski a doublé la mise à la 56e sur une reprise à bout portant après un poteau avant de porter le score à 3-0 à la 86e dans les mêmes circonstances..

Mais le plus grave dans l’histoire, c’est cette sensation d’impuissance en phase offensive chez les Catalans. Luuk De Jong a été transparent, Memphis Depay à peine mieux. Qu’on veuille se convaincre du contraire ou pas, il était évident ce soir que Lionel Messi manquait grandement à cette équipe. Par sa simple présence, le sextuple Ballon d’Or aurait inspiré la crainte à la défense du Bayern. Mais celle-ci, ce soir, a vécu le match le plus tranquille de son début de saison. L’heure est grave à Barcelone !