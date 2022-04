FC Barcelone : bonne nouvelle pour Memphis Depay

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Souffrant d'une surcharge au muscle semi-membraneux de la cuisse gauche, Memphis Depay était absent lors match nul concédé ce jeudi par le FC Barcelone sur la pelouse de l'Eintracht Francfort (1-1) en quart de finale aller de la Ligue Europa.

Mais alors que le club catalan avait annoncé mercredi que la durée de l'indisponibilité de l'attaquant néerlandais dépendrait de l'évolution de sa blessure, l'ancien joueur de l'Olympique Lyonnais a fait son retour ce vendredi à l'entraînement, comme on peut le voir sur les photos publiées par le Barça sur ses réseaux sociaux.

There's nothing like a clean shave 🪒 pic.twitter.com/jUsCGZbZnY