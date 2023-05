FC Barcelone : ça a chauffé entre Piqué et le frère de Shakira

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Actuellement à Miami où il s'est rendu pour voir ses enfants Sasha et Milan, Gérard Piqué est loin d'avoir réglé son divorce douloureux d'avec Shakira. Telemundo a même lâché une petite bombe en assurant que l'ancien défenseur du FC Barcelone en serait venu aux mains avec le frère de la chanteuse colombienne, Toni Mebarak. Pire, la police serait même intervenue pour les séparer.

Le frère de Shakira fait désormais tampon avec Piqué

Dans l'émission « El Programa de Ana Rosa », l'entourage de Gérard Piqué a tenu à rétablir ses vérités sur ce bruit de couloir, assurant que l'altercation avait été largement amplifiée. Si le clan du Barcelonais a reconnu que « l'entente n'est pas aussi amicale qu'avant », tout est resté « absolument poli » : « les enfants sont toujours présents lorsqu'il les prend et les dépose ».

Une version également corroborée par les proches de Shakira, qui assure que la relation reste fluide entre Piqué et le frère de la pop star : « Il peut y avoir des désaccords, mais ils sont résolus de manière raisonnable et personne ne perd ses manières. La communication fluide n'est plus avec son ex, mais avec le frère de Shakira ».

Podcast Men's Up Life

Pour résumer En visite à Miami pour récupérer ses enfants, Gerard Piqué s'est un peu chauffé avec Shakira et son frère Toni Mebarak. Les deux camps ont toutefois démenti avoir failli en venir aux mains, les enfants étant présents à chaque échange.

Alexandre Corboz

Rédacteur