FC Barcelone – Cadiz (1-1) : « plus déçu » que face au PSG, Koeman tape du poing sur la table

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les chiffres de la saison 2020-2021 d'Antoine Griezmann

Cinq jours après la déroute face au PSG, le FC Barcelone était attendu pour rebondir face à Cadix. Cela a débouché sur tout le contraire avec un résultat nul qui place les Blaugrana encore plus dans le doute.

Après la rencontre, Ronald Koeman n'a pas caché sa déception devant la presse. Le coach du FC Barcelone estimait même cette contre-performance encore plus décevante que la claque face au PSG. « Je suis très déçu, plus que mardi dernier. Nous avions la possibilité de combler l'écart sur l'Atlético et nous ne l'avons pas fait malgré le fait de n'avoir quasiment pas souffert pendant le match ».

Un bilan terrible face à Cadix

S'il estime que sa formation n'a pas « commis une erreur impardonnable », cela n'empêche pas Koeman de taper du poing sur la table, notamment au regard d'un bilan face à une formation de Cadix très décevant. « Nous avons gâché une occasion importante, mais nous devons continuer à nous battre. Nous avons perdu deux points dans un match où nous avons dominé. Cette saison, nous avons laissé cinq points contre Cadix et cela ne peut pas arriver », a lâché le coach du Barça.