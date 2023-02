FC Barcelone – Cadiz : le Barça en contrôle, le pari de Xavi paie

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Si on pensait qu'on aurait droit à un gros turn-over de Xavi entre les deux matchs face à Manchester United en Ligue Europa, ce n'est pas été le cas. Le Real Madrid ayant gagné la veille à Osasuna (2-0), le FC Barcelone ne souhaitait pas prendre le moindre risque ce dimanche avec la réception du modeste Cadiz.

Sergi Roberto a assuré en remplaçant de Pedri

Pas de Pablo Torre pour remplacer Pedri au milieu mais un Sergi Roberto et le retour de Ferran Torres, en panne de confiance dans le trio offensif avec l'intouchable Robert Lewandowski et Ansu Fati. Des choix payants de Xavi puisque le Barça a ouvert la marque par Sergi Roberto... sur un gros travail de Ferran Torres (44e). Ensuite, le rouleau compresseur blaugrana s'est remis en marche avec un but de l'inévitable Robert Lewandowski, sur une passe de Sergi Roberto (45e+1).

Un succès construit avant la fin du premier acte qui a pu permettre au coach des Blaugranas de faire tourner en donnant notamment du repos au buteur polonais avant son match dans le match décisif face à Marcus Rashford à Old Trafford. Dans sa gestion, le Barça s'est quand même fait quelques frayeurs mais Marc-André Ter Stegen a assuré son clean-sheet en détournant la tentative de Ramos sur son poteau (80e) puis en étant sauvé par un montant sur une tentative de Lozano (86e).

Au final, trois points, pas de blessés, du repos pour les joueurs majeurs sur quelques minutes... Que peut demander d'autre le Camp Nou ?