FC Barcelone : ce serait déjà terminé entre Gérard Piqué et Clara Chia

S'il a fait exploser son mariage et le couple qu'il formait avec Shakira pour une de ses collaboratrices de 23 ans appelée Clara Chia, Gérard Piqué aurait déjà mis fin à sa nouvelle idylle selon Telecinco.

Alors que le couple commençait tout juste à s'afficher ensemble sans se cacher de la presse et des badauds, l'ancien défenseur du FC Barcelone aurait décidé d'un choix de vie qui a refroidi sa nouvelle compagne : déménager aux Etats-Unis pour rester proche de son ex femme et de ses enfants Milan et Sasha.

Clara Chia déjà fatiguée des paparazzis

Le média nous apprend également que Clara Chia vit très mal sa notoriété naissante mais également le fait d'être poursuivie par les paparazzis. Celle-ci est aussi la cible des fans de Shakira, qui l'accusent d'être une briseuse de ménage. Dans ces conditions, pas simple de construire quelque chose.

Lors de leurs dernières apparitions publiques, Gérard Piqué et Clara Chia se sont affichés avec une certaine distance, alimentant la thèse d'une histoire qui battait déjà de l'aile...