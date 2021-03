FC Barcelone : ce succès surprise qui a relancé Antoine Griezmann

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Real Madrid : les maillots 2020-2021 dévoilés

Au fond du trou en 2020, Antoine Griezmann s'est bien repris depuis le début d'année au FC Barcelone. Auteur de 7 buts et 9 passes décisives sur ses 17 dernières apparitions, le Champion du Monde français a regagné un peu de crédit aux yeux des Socios. En Espagne, on s'intéresse de près à ce réveil du Français. Un réveil qui serait notamment lié à sa capacité à évacuer la pression.

Griezmann a retrouvé le sourire... grâce à ses chevaux

Pour les médias ibériques, Antoine Griezmann a oublié ses tracasseries barcelonaises grâce à son autre passion dévorante : les courses de chevaux. Depuis la fin d'année 2019, le Mâconais a lancé sa propre équipe « L'écurie Griezmann », qui compte désormais douze chevaux et concourechaque année pour remporter des prix prestigieux.

A chaque fois qu'il est en difficulté du côté de Barcelone et qu'il peut revenir en France se ressourcer, Antoine Griezmann se réfugie dans ses courses de chevaux. Récemment, il a confié la gestion de son écurie à l'entraîneur Mickaël Cormy. D'ailleurs, quelques jours avant la gifle reçue par le Barça contre le PSG (1-4), Griezmann avait assisté heureux à la première victoire de l'une de ses pouliche au Prix de Cagnes-sur-Mer. Un passe-temps salvateur qui lui coûte quand même plus de 300 000€ par an.