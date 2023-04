FC Barcelone : l'UEFA lance un avertissement musclé au Barça dans l’affaire Negreira

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

L’affaire Negreira ne cesse de rebondir. Alors qu’une enquête est menée pour savoir si oui ou non le FC Barcelone a eu recours à l’ancien patron des arbitres de Liga sur certains matches dans le passé, Javier Tebas aurait accusé à tort le club catalan. Selon La Vanguardia, le président de la Liga aurait fourni au procureur de fausses preuves contre le Barça : il aurait tenté d'affirmer qu'un document trouvé dans la maison d'un ancien membre du conseil d'administration du club blaugrana était récent, alors qu'il avait plus de 20 ans !

« Situation extrêmement grave »

Le document en question serait manuscrit et proviendrait de Josep Contreras... ancien dirigeant décédé du Barça. Ces révélations sont prises très au sérieux en Espagne mais l’UEFA suit aussi le dossier de très près. « Je n’ai pas examiné ce dossier en détail mais je me suis informé et la situation est extrêmement grave. Tellement grave qu’elle est, à mon avis, l’une des plus graves depuis que je suis impliqué dans le football », a affirmé Aleksander Ceferin au média slovène Ekipa. Le président de l’UEFA n’a pas souhaité répondre sur des possibles sanctions sportives pour le Barça.