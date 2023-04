FC Barcelone : Ceferin rétropédale sur l'affaire Negreira

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Après Gianni Infantino à la FIFA, c'est au tour d'Aleksander Ceferin d'avoir été réélu à la tête de l'UEFA sans opposition et sur acclamations. Preuve que le football n'est pas près de sortir du cycle infernal dans lequel il se trouve avec cette course effrénée aux gains... Interrogé au terme du congrès de Lisbonne, le Slovène n'a pas échappé à des questions sur l'affaire Negreira, qui secoue le football espagnol. Et, surprise, autant il s'était montré offensif au départ, laissant planer la menace de sanctions exemplaires à l'encontre du FC Barcelone, autant il est plus pondéré désormais.

Il prétend aujourd'hui ne pas savoir grand-chose sur le sujet...

"Je ne dirai rien à ce sujet. Le plus important aujourd'hui, c'est le congrès. Je ne veux rien commenter. Je peux juste vous assurer que nous sommes préoccupés pour le football, quel que soit le club. Je ne sais pas grand-chose de l'affaire Negreira, ce n'est donc pas à moi de le commenter. Je comprends parfaitement que c'est le sujet numéro un en Espagne mais je ne dirai rien." Etonnant car, il y a dix jours, il n'avait pas hésité à dire qu'il était au courant des ressorts de cette affaire et qu'il s'agissait d'une des plus graves de l'histoire du football...