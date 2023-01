FC Barcelone : cette fois, c'est la bonne pour Lewandowski, définitivement fixé sur sa suspension !

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

La décision du Tribunal arbitral du sport a peut-être bouleversé les plans de Xavi pour le 16e de finale de Coupe du Roi du FC Barcelone, ce soir à Alicante face au CF Intercity. Car sans doute qu'à l'instar de Carlo Ancelotti, l'entraîneur blaugrana comptait laisser ses meilleurs joueurs au repos afin de les préserver pour le choc à Madrid, face à l'Atlético dimanche. Sauf que le TAS a confirmé que Robert Lewandowski devait purger sa suspension de trois matches, écopée après son expulsion à Pampelune avant le Mondial.

L'attaquant polonais manquera donc le rendez-vous face à l'Atlético dimanche, puis les matches contre Getafe et Gérone lors des deux derniers week-ends du mois. Entretemps, il aura pu participer à la Supercoupe d'Espagne, qui se déroulera en Arabie Saoudite à compter de la semaine prochaine et débutera par une demie contre le Betis le 11. Et il pourrait donc être finalement titularisé ce soir face aux pensionnaires de Troisième division espagnole...