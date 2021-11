FC Barcelone : Xavi annonce plusieurs bonnes nouvelles avant Benfica

Zapping But! Football Club FC Barcelone : la liste des indésirables de Ronald Koeman

Le point médical

"Ilias Akhomach et Abde Ezzalzouli ne seront pas là demain car ils ne sont pas inscrits. On verra la phase de reprise de Sergino Dest, ainsi qu'Ousmane Dembélé, Sergi Roberto, Philippe Coutinho et Yusuf Demir. Les joueurs sortis samedi (Óscar Mingueza, Sergio Busquets, Nico) vont bien et sont prêts pour le prochain match."

La victoire face à l'Espanyol

"J'ai revu le match de l'Espanyol et j'ai vu qu'on était excellent sauf dans les dernières minutes."

Benfica

"Benfica est une équipe talentueuse mais nous sommes prêts à concourir et bien sûr, nous savons que si nous gagnons, nous nous qualifierons pour le tour suivant. Il faut être positif, courageux, attaquer et essayer d'obtenir les 3 points. C'est vrai que le dernier match contre Benfica nous avons perdu 3-0, donc ce ne sera pas un match facile. (...) Demain est une bonne occasion de prouver que nous sommes le Barça."

Pedri nommé Golden Boy 2021

"Je suis content pour lui car il mérite cette récompense. Il fait la différence en équipe nationale et ici. (...) J'espère qu'il se remettra rapidement de sa blessure, nous n'avons pas de date précise pour son retour."

Sa philosophie de jeu

"Peu importe la tactique que nous utilisons, la chose la plus importante est que nous voulons garder le ballon et aller de l'avant. Quand vous avez le ballon, vos chances de gagner sont plus grandes et j'essaye d'expliquer cela aux joueurs."

Sa fierté d'entraîner le Barça

"Je suis très heureux, je suis dans le meilleur club du monde et j'apprécie ça. Je suis fier d'être l'entraîneur de Barcelone, nous avons une excellente équipe et nous pouvons rivaliser avec n'importe quel adversaire et nous devons le prouver."

