FC Barcelone : coup dur confirmé pour Lionel Messi

La nouvelle est tombée lundi : positif à la Covid-19, Luis Suarez a été immédiatement placé en isolement par la sélection uruguayenne, avec laquelle il disputait les éliminatoires de la Coupe du monde 2022. Son forfait pour le choc entre l'Atlético Madrid et le FC Barcelone était aussi quasiment acté. Il lui restait une ultime chance : réaliser un test ce mercredi qui, s'il s'était avéré négatif, aurait pu lui permettre de retrouver Lionel Messi et les Blaugranas.

Il ne pourra même pas aller saluer Messi

Mais c'est raté. Les médias espagnols viennent de confirmer que Luis Suarez est toujours positif à la Covid-19 même s'il est asymptomatique. De fait, il va devoir rester en isolement lors des quinze prochains jours en Espagne et ne pourra même pas se rendre au Metropolitano samedi soir pour saluer ses amis et anciens coéquipiers.

Selon El Mundo Deportivo, Lionel Messi se faisait une joie de retrouver celui qui a été son partenaire pendant six ans, de 2014 à 2020, et il aurait été dégoûté d'apprendre son possible forfait. Mais sa déception s'effacera sûrement devant la satisfaction de savoir les Colchoneros privés de leur canonnier en chef.