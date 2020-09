FC Barcelone : Coutinho s’est mis Koeman et Messi dans la poche !

L’espoir fait vivre. C’est sans doute ce que s’est dit ces derniers mois Philippe Coutinho, prêté au Bayern Munich par un FC Barcelone qui ne savait plus qu’en faire. Acheté à prix d’or à Liverpool en janvier 2018, le milieu offensif brésilien (28 ans) n’a jamais réussi à s’imposer en Catalogne sous les ordres d’Ernesto Valverde. L’arrivée de Ronald Koeman change la donne.

Messi a enfin adoubé Coutinho

Le nouvel entraîneur blaugrana compte sur Coutinho, qu’il a appelé en personne après son sacre en Ligue des champions en août. Mieux, Koeman l’a fait évoluer à ses deux postes de prédilection (milieu excentré et relayeur) lors des deux matches amicaux qu’il a dû négocier contre le Nastic Tarragone et Gérone. A chaque fois, le joueur lui a donné satisfaction en plus d'avoir tissé enfin des liens avec Lionel Messi. « Le Brésilien correspond bien à ce qu’attend Koeman, affirme Juan Jimenez de AS. Sa bonne relation avec Messi sera scrutée car elle existe désormais. Avec le vent en poupe, cela peut fonctionner car Coutinho reste un joueur de qualité. » L'intéressé devrait être un acteur d'autant plus important cette saison au Barça qu'Ansu Fati se serait blessé aujourd'hui.