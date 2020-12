FC Barcelone : Covid-19, stades vides, le coup de blues de Lionel Messi

Ce devait être une fête. Du moins l'occasion de revenir sur un énième exploit. Mais il n'en fut rien. Le génie du FC Barcelone, Lionel Messi, qui a reçu hier soir, et pour la septième fois de sa carrière, le trophée de meilleur buteur de la Liga pour ses 27 buts inscrits la saison dernière, est longuement revenu, pour Marca, sur la pandémie du coronavirus.

Un coup dur pour le monde entier et un coup de blues pour tous les joueurs professionnels. Messi compris.

"C'est horrible de jouer sans public. Le sentiment est très triste. Ne voir personne dans le stade, c'est comme s'entraîner, et il faut beaucoup d'efforts pour entrer dans le match dès le coup d'envoi. La vérité c'est que cela devient moche et c'est pourquoi nous voyons des matchs très uniformes. C'est difficile de gagner, vous jouez contre l'adversaire et c'est tout. La pandémie a beaucoup changé le football et pour le pire. Nous le voyons à tous les matchs. J'espère que tout cela se terminera, que nous pourrons ramener les gens dans les stades et revenir à la normale."