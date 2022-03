FC Barcelone : un dirigeant ne s’enflamme pas après le tirage de la Ligue Europa

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Le FC Barcelone est le grand favori de la League Europa. Le club catalan va affronter les Allemands de Francfort pour se disputer une place en demi-finale. Après le tirage au sort, le directeur du football du FC Barcelone Jordi Cruyff s’est exprimé sur son futur adversaire.

Pour lui, le tirage n’est pas aussi facile qu’on pourrait le penser : « Je pense que toutes les équipes qui sont restées méritent d’être là. Elles ont bien joué jusque-là. Bien sûr, on a un peu de pression car tout le monde pense que le Barça doit absolument gagner. Nous respectons tous nos adversaires, la Bundesliga est une ligue très forte et physique et nous n’avons pas que de bons souvenirs contre les équipes allemandes ces dernières années. Je pense qu’on sera très concentré et qu’on respectera notre adversaire. »

Jordi Cruyff: "Ils viennent d'éliminer le Betis et nous avons vu le niveau et l'intensité qu'ils ont déjà pour jouer dans une compétition comme la Bundesliga" — Actualité - Barça (@ActualiteBarca) March 18, 2022

Pour résumer Le FC Barcelone affrontera l’Eintracht Francfort en quarts de finale de l’Europa League. Jordi Cruyff s’est exprimé sur cette futur rencontre. Pour le directeur du football du Barça il faudra être très concentré pour vaincre les allemands.

Adam Duarte

Rédacteur