FC Barcelone : Xavi compte un nouveau renfort qui a démoli le Real Madrid

Le Clasico n'avait pas grand chose d'un match amical hier à Dallas où le FC Barcelone et le Real Madrid ont livré une rencontre très rythmée et engagée. Plus réaliste que des Madrilènes qui ont trouvé les montants à trois reprises et raté un penalty, expédié sur la barre par Vinicius, les Barcelonais ont bien réagi après leur défaite face à Arsenal (3-5). Devant un Ter Stegen solide, la charnière Koundé-Garcia a bien fonctionné, Araujo a été costaud à droite et Baldé très remuant à gauche.

Il va compter sur Fermin

Le milieu a été dominateur avec l'apport des recrues Gundogan et Oriol Romeu, le gros match d'un De Jong agressif et Pedri, passeur décisif sur l'ouverture du score d'un Dembélé bien en jambes. Oriol Romeu s'est notamment signalé en expédiant d'entrée de jeu une magnifique reprise de volée sur la barre. Si Lewandowski a été assez discret, d'autres satisfactions sont venues du banc puisqu'en fin de match, le jeune Fermin Marin, pur produit du club catalan, a décoché du gauche une frappe lointaine venue se loger dans la lucarne droite de Courtois, et que Ferran Torres a inscrit le troisième et dernier but dans le temps additionnel. Xavi ne l'a pas caché : il comptera sur Fermion cette saison... « C'est un joueur qui me plait. Il a le sens du jeu, de la passe. Il a une bonne frappe, il a du talent, il a les deux pieds, a-t-il glissé. Il peut jouer a plusieurs postes et il a envie, il a faim. Quand je vois ça à l'entraînement, je donne des minutes. Et j'ai aimé ce que j'ai vu à son entrée en jeu. Il a fait la différence. Il peut nous aider cette saison. »

🎥🔵🔴 Revivez les 3 superbes buts du Barça lors du Clasico et la multitude d'occasions ! #ElClasico https://t.co/b3tawe5PRB — FC Barcelona (@fcbarcelona_fra) July 30, 2023

