FC Barcelone : Dani Alves a tout avoué, sa femme Joana Sanz le lâche !

Actuellement incarcéré du côté de Barcelone dans l'attente de son procès pour agression sexuelle, Dani Alves (39 ans) encoure jusqu'à 12 ans de prison. Si, jusqu'à présent, le clan de l'ancien Barcelonais faisait front derrière lui persuadé de son innocence, il semblerait que les derniers éléments de l'enquête ayant confondu le latéral brésilien a fini de lever certains doutes.

Dani Alves aurait même avoué qu'il avait bien eu une relation sexuelle avec la plaignante de 23 ans le soir du 30 décembre dernier dans la discothèque Sutton de Barcelone. L'ancien joueur du PSG l'assure : il a menti sur ses premières dépositions de peur d'avouer « son infidélité à sa femme » Joana Sanz. Une Joana Sanz qui, après l'avoir défendu à son incarcération, s'est depuis détournée de lui.

Joana Sanz est en train d'effacer Dani Alves de sa vie !

En effet, la mannequin de Tenerife a retiré de ses réseaux sociaux toutes les photos privées où elle apparaissait aux côtés de son époux Dani Alves. D'après la presse espagnole, il ne resterait plus que quelques clichés du couple, ceux liés à des campagnes publicitaires et ne pouvant contractuellement pas être retirées. « Il n'y a plus aucune trace des moments heureux de leurs voyages, de leurs dîners, de leurs rires, de leurs baisers », écrit le média ibérique Tikitakas.

Si la rupture entre Dani Alves et Joana Sanz n'est pas encore actée, la jeune femme très affectée (et qui aussi perdu sa mère récemment) a quand même pris le temps de répondre à ses fans : « Je sais que beaucoup de gens sont inquiets. J'ai maintenant un moment de calme au milieu de toute cette tempête et je voulais profiter de cette occasion pour remercier toutes les personnes qui me soutiennent ».