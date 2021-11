FC Barcelone : Dani Alves fait passer un message à Dembélé

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les chiffres de la saison 2020-2021 d'Antoine Griezmann

Libre de tout contrat depuis son départ de Sao Paulo en septembre dernier, Dani Alves a fait son retour au FC Barcelone, plus de cinq ans après son départ. Lors de sa présentation officielle, le latéral droit brésilien a envoyé un message à son coéquipier, Ousmane Dembélé, qui peine à montrer toute l'étendue de son talent depuis son arrivée en Catalogne.

"Devant moi, dans le couloir, il y aura Dembélé. C'est un joueur exceptionnel mais qui a besoin de comprendre à quel point il est bon, et de comprendre aussi qu'il joue pour le Barça. C'est un super footballeur, et il faut que lui-même y croit. C'est ma mission de lui rappeler jour après jour. Car il peut faire de grandes choses dans ce club", a déclaré Dani Alves, qui compte donc bien prendre l'ailier droit français sous son aile.

